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Эксперт: Только начались проблемы и Пушич уже не справляется с командой

Премьер-лига
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К коучу горняков много вопросов

Эксперт: Только начались проблемы и Пушич уже не справляется с командой

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера", а ныне эксперт Виктор Грачев порассуждал о том, не исчерпал ли себя Марино Пушич на посту главного тренера донецкой команды.

"В той ситуации, в которой оказался сегодня "Шахтер", нужна тренерская рука. Кого-то похвалить, кому-то выписать как следует и так далее. Это уже тренерский вопрос управления командой. Пока все шло по накатанной, все было нормально. Только начались проблемы и Пушич пока не справляется с этим.

Трудно сказать, может ли он чем-то сегодня удивить. Нужно приглашать новых футболистов, освежать состав. Этого не было сделано после прошлого чемпионского сезона.

Другой вопрос: есть ли там единство в руководстве клуба? Начиная от генерального директора и заканчивая администраторами, врачами, массажистами и так далее. Есть ли единство среди них? Может кто-то преследует свои цели, но мне кажется, что нет того единения, которое было в прошлом сезоне.

Я думаю, речь не только о тренерском штабе. Но это закон футбола: как только начинаются какие-то разногласия, оно же все выплывает на футбольном поле", – рассказал Виктор Грачев.

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Виктор Грачев Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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