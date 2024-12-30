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Эксперт: Только начались проблемы и Пушич уже не справляется с командой
К коучу горняков много вопросов
Фото: ФК Шахтар
Бывший нападающий "
"В той ситуации, в которой оказался сегодня "Шахтер", нужна тренерская рука. Кого-то похвалить, кому-то выписать как следует и так далее. Это уже тренерский вопрос управления командой. Пока все шло по накатанной, все было нормально. Только начались проблемы и Пушич пока не справляется с этим.
Трудно сказать, может ли он чем-то сегодня удивить. Нужно приглашать новых футболистов, освежать состав. Этого не было сделано после прошлого чемпионского сезона.
Другой вопрос: есть ли там единство в руководстве клуба? Начиная от генерального директора и заканчивая администраторами, врачами, массажистами и так далее. Есть ли единство среди них? Может кто-то преследует свои цели, но мне кажется, что нет того единения, которое было в прошлом сезоне.
Я думаю, речь не только о тренерском штабе. Но это закон футбола: как только начинаются какие-то разногласия, оно же все выплывает на футбольном поле", – рассказал Виктор Грачев.
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