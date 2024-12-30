А как же борщ и сало? Безерра назвал любимые блюда в в Украине

Бразильский вингер " Александрии " Жуан Безерра ответил на вопрос о своей любимой еде в Украине и поздравил всех с Новым годом.

– За период жизни в Украине какие украинские блюда вам понравились?

– Я думаю, что еда здесь очень хорошая, но я ем больше курицы, говядины и макарон.

– Если сравнить украинскую и бразильскую кухни, есть какие-то сходства?

– Я думаю, что есть некоторые различия. Эти различия всегда есть, если сравнивать кухни различных стран мира.

– Что вы пожелаете украинцам и Украине на Новый год?

– Пусть Бог прольет мир на Украину! Пусть нормальная жизнь снова воцарится в этой стране и пусть все украинцы живут в мире, видят, как их дети растут и развиваются на каждом этапе своей жизни, реализуя свои мечты и проекты. Всех с наступающим 2025 годом!