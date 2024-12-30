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А как же борщ и сало? Безерра назвал любимые блюда в в Украине
Бразилец отошел от традиций
Фото: ФК Олександрія
Бразильский вингер "
– За период жизни в Украине какие украинские блюда вам понравились?
– Я думаю, что еда здесь очень хорошая, но я ем больше курицы, говядины и макарон.
– Если сравнить украинскую и бразильскую кухни, есть какие-то сходства?
– Я думаю, что есть некоторые различия. Эти различия всегда есть, если сравнивать кухни различных стран мира.
– Что вы пожелаете украинцам и Украине на Новый год?
– Пусть Бог прольет мир на Украину! Пусть нормальная жизнь снова воцарится в этой стране и пусть все украинцы живут в мире, видят, как их дети растут и развиваются на каждом этапе своей жизни, реализуя свои мечты и проекты. Всех с наступающим 2025 годом!
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