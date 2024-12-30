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Судаков - лучший? Шаран назвал свою тройку лучших игроков УПЛ

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Судаков - лучший? Шаран назвал свою тройку лучших игроков УПЛ

Фото: komandaonline.com

Новина українською

Именитый украинский тренер Владимир Шаран назвал тройку лучших футболистов УПЛ в осенней части сезона 2024/25.

– Кого бы занесли в тройку лучших игроков УПЛ?

– Наверное, прежде всего выделил бы игрока "Шахтера" Георгия Судакова. Он провел осенний период более стабильно, даже невзирая на то, что играл практически без замен. Следует учитывать и то, что парень выступал еще и в еврокубковом турнире и в матчах за национальную сборную. Хотя критики в адрес Судакова было достаточно. И все же он футболист хорошего уровня, да и коэффициент полезного действия у него неплохой.

Вторым бы поставил бразильского легионера "Александрии" Безерру. Это креативный игрок, у которого хороший дриблинг и не боится идти в обыгрыш. Умеет он и решать ход поединка, что совершал в трех-четырех турах. Для нашего чемпионата, по-моему, бразилец - игрок высокого уровня.

А что касается третьего места, то на него у меня сразу же два претендента – это два представителя житомирского "Полесья" Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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