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"Были машины, которые следили за нами", - Милевский рассказал, какие штрафы в Динамо они платили с Алиевым
"Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют"
Фото: Instagram.com/aliev_sasha88
Бывший форвард киевского "
– Вы с Алиевым часто попадали в курьезные ситуации. Расскажите о самом памятном загуле с кентом во время выступлений в "Динамо"?
– Отдыхали однажды мы в бане перед финалом Кубка с "Шахтером" – пиво, креветки, раки. Здесь Алич говорит: "Поехали в ночной клуб". – "Ну погнали". Едем мы на двух машинах – я на Мазерати, а Алич следом на джипе Субару, и нас останавливают полицейские. Я сразу думаю о себе: "Хоть бы Саныч не вышел". Начинаю разговаривать с полицией, и тут выходит Алиев... Короче, заплатили мы по 100 долларов с машины и поехали тусить дальше. Для нас тогда это были не деньги.
Приезжаем утром на базу, звонок в номер из ресепшена: "Артем, вас Игорь Михайлович Суркис просит к телефону". Я говорю: "Я не буду брать трубку". Буквально через минуту прибегает Алич: "Тебе звонили?". – "Ага". – "И мне. Я тоже не взял". Через некоторое время Игорь Михайлович к нам все же дозвонился и пригрозил: "Если не возьмете Кубок – получите по полной!". В итоге мы проиграли "Шахтеру" 0:2, Семин рвал и метал, был очень зол. Нас с Алиевым оштрафовали на 50 тысяч долларов.
– А какой вообще самый большой штраф в "Динамо" вы платили?
– 100 тысяч долларов.
– За что?
– За нарушение режима – гулял в клубе после полуночи. Такие у "Динамо" были расценки. Если после 12 ночи ты где-то отдыхаешь, то платишь штраф 100 тысяч.
– А кто это контролировал?
– Были специальные машины, которые следили за нами. Но это такое дело – следили и следили. Но смотря на то, как сегодня играет трезвенное "Динамо" – хочется плеваться! Правильно кент сказал: "Мы пили, но играли, а сейчас не пьют и не играют". 36-е место из 36-ти команд в Лиге Европы – это позорище!
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