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Клуб УПЛ интересуется бразильским форвардом из Первой лиги Польши
Но есть на бразильца претенденты и в Польше
фото из свободных источников
Бразильский форвард польского клуба "Котвиця" (польская Первая лига) Джонатан Жуниор является трансферной целью одного из клубов
Кроме неназванного клуба УПЛ есть интерес к форварду и от польских команд - "Радомяка", плоцкой "Вислы" и "Термалицы".
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Отмечается, что сейчас 25-летний футболист пытается через суд разорвать контракт со своим клубом, и если сможет это сделать, то перейдет в новый клуб бесплатно.
Если же контракт не будет разорван, то бразилец покинет команду за сумму от 100 до 150 тысяч долларов.
Напомним, что в текущем сезоне Джонатан Жуниор провел 17 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 1 ассист.
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