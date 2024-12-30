Неплохая сумма. Известно, сколько Карпаты получат от Полесья за трансфер Мельниченко

Украинский комментатор и блогер Виктор Вацко рассказал подробности перехода полузащитника Максима Мельниченко из "Карпат" в "Полесье".

"Мельниченко хоть в футбол в "Карпатах" не заиграл, но с другой стороны он позволил клубу заработать серьезные деньги за аренду с правом выкупа у "Полесья".

Слышал, что только за аренду "Карпаты" получили 400 тысяч евро. А с правом выкупа…