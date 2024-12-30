Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неплохая сумма. Известно, сколько Карпаты получат от Полесья за трансфер Мельниченко
Вацко говорит о сумме с шестью нулями
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский комментатор и блогер Виктор Вацко рассказал подробности
"Мельниченко хоть в футбол в "Карпатах" не заиграл, но с другой стороны он позволил клубу заработать серьезные деньги за аренду с правом выкупа у "Полесья".
Слышал, что только за аренду "Карпаты" получили 400 тысяч евро. А с правом выкупа…
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Я могу ошибаться, возможно, я где-то неправильно понял, но я слышал такую историю, что с правом выкупа там будет более миллиона", – сказал Вацко.
Напомним, что "Полесье" арендовало Мельниченко в сентябре. В текущем сезоне хавбек провел в составе "Полесья" 12 матчей, в которых отдал 1 ассист.
Популярное сейчас
- Известный тренер: Если допинг Мудрика подтвердится, это будет трагедия для Челси и сборной Украины
- Зеленский анонсировал важное решение США в поддержку Украины
- Невероятные показатели. Генштаб оценил масштаб потерь российской армии за сутки
- Клуб УПЛ официально расстался с капитаном
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО