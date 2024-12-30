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Неплохая сумма. Известно, сколько Карпаты получат от Полесья за трансфер Мельниченко

Премьер-лига
Обновлено

Вацко говорит о сумме с шестью нулями

Неплохая сумма. Известно, сколько Карпаты получат от Полесья за трансфер Мельниченко

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинский комментатор и блогер Виктор Вацко рассказал подробности перехода полузащитника Максима Мельниченко из "Карпат" в "Полесье".

"Мельниченко хоть в футбол в "Карпатах" не заиграл, но с другой стороны он позволил клубу заработать серьезные деньги за аренду с правом выкупа у "Полесья".

Слышал, что только за аренду "Карпаты" получили 400 тысяч евро. А с правом выкупа…

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Я могу ошибаться, возможно, я где-то неправильно понял, но я слышал такую ​​историю, что с правом выкупа там будет более миллиона", – сказал Вацко.

Напомним, что "Полесье" арендовало Мельниченко в сентябре. В текущем сезоне хавбек провел в составе "Полесья" 12 матчей, в которых отдал 1 ассист.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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