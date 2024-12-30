  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Война, погода и язык. Марлон Гомес рассказал о своей жизни в Украине
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Война, погода и язык. Марлон Гомес рассказал о своей жизни в Украине

Премьер-лига

Бразилец рассказал о своей жизни в Украине

Война, погода и язык. Марлон Гомес рассказал о своей жизни в Украине

shakhtar.com

Новина українською

Бразильский хавбек "Шахтера" Марлон Гомес в интервью пресс-службе "горняков" на YouTube поделился впечатлениями от своего пребывания в Украине.

– Украина и Бразилия являются полной противоположностью, наверное. Нравится ли тебе жизнь в Украине? И что больше тебя поразило?

– Безусловно, немного есть страх, ведь Украина проживает ужасные вещи, войну и вообще непростые времена, которых Бразилия, мне кажется, никогда не проживала, в частности, много последних лет точно. Это ужасно, и я действительно искренне сочувствую всем украинцам. К счастью в Бразилии подобные ощущения нам не знакомы.

Но пребывание в кругу близких друзей, с которыми мы в одной команде – я радуюсь, что я не единственный бразилец – облегчает мою адаптацию.

Читайте такжеБразильский клуб намерен подписать хавбека Шахтера

Каждый раз я все больше привыкаю к ​​вашей стране. Возникают трудности с приспособлением к местным холодам и пище, потому что она очень отличается от той, которую мы употребляем в Бразилии. Так что иногда непросто удовлетворить свои гастрономические потребности.

А вообще Украина – очень приветливая страна, этим она похожа на Бразилию. Поэтому благодаря дружбе людей и их открытости мой процесс адаптации облегчается.

– Знаешь ли ты уже какие-то украинские слова? Насколько сложен для вас украинский язык?

– Бесспорно, язык очень сложный – полная противоположность родному португальскому. Хотите верьте, хотите нет, но когда я на поле, то как-то легче проговаривать украинские слова, поскольку меня научили небольшому перечню базовых слов.

Так что на поле и в игре мне проще их вспомнить. "Один", "два", "три", "чотири", "п’ять", "дякую", "будь ласка", "добрий день", "вода", "давай".

– Вспомни свои первые дни в Украине.

– Первые дни в Украине я проводил во Львове вместе с командой. После ответного матча с "Марселем" мы вернулись в Украину. Ваша страна сразу подарила мне целый спектр эмоций. Тогда еще было очень холодно. Уже позже весна, потом лето. Но впервые меня встретила именно украинская зима.

Исследовать новую страну и культуру было действительно невероятным чувством. Конечно, сначала я чувствовал себя немного смущенно, однако впоследствии стал адаптироваться к новым условиям и людям.

По теме
yellow-arrow
Неплохая сумма. Известно, сколько Карпаты получат от Полесья за трансфер Мельниченко
yellow-arrow
Переход все ближе? Фламенго договорился по личному контракту с форвардом Шахтера
yellow-arrow
"Были машины, которые следили за нами", - Милевский рассказал, какие штрафы в Динамо они платили с Алиевым
Шахтер (Донецк) Марлон Гомес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости