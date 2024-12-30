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Переход все ближе? Фламенго договорился по личному контракту с форвардом Шахтера
Лассина Траоре поедет в Бразилию?
Фото: ФК Шахтер Донецк
Нападающий "
Как сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур, бразильский клуб уже договорился с самим игроком по условиям личного контракта.
Теперь дело осталось за малым – договориться о трансфере с "Шахтером". При этом ранее была информация, что "горняки" также не против продать футболиста.
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Также ранее была информация, что Траоре интересовались французские "Ланс" и "Реймс".
Напомним, что контракт Траоре с "Шахтером" рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне 23-летний форвард провел 13 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
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