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Переход все ближе? Фламенго договорился по личному контракту с форвардом Шахтера

Премьер-лига
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Лассина Траоре поедет в Бразилию?

Переход все ближе? Фламенго договорился по личному контракту с форвардом Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре все ближе к переходу в бразильский "Фламенго".

Как сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур, бразильский клуб уже договорился с самим игроком по условиям личного контракта.

Теперь дело осталось за малым – договориться о трансфере с "Шахтером". При этом ранее была информация, что "горняки" также не против продать футболиста.

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Также ранее была информация, что Траоре интересовались французские "Ланс" и "Реймс".

Напомним, что контракт Траоре с "Шахтером" рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне 23-летний форвард провел 13 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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