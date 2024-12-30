Аутсайдер УПЛ подпишет чемпиона мира

25-летний форвард "Кривбасса" Денис Устименко продолжит карьеру в " Оболони ".

Как сообщает "ТаТоТаке", "пивовары" выкупят у "Кривбасса" контракт игрока, который был рассчитан до конца календарного 2025 года.

По данным источника, чемпион мира-2019 среди молодежи уже прошел медосмотр в киевском клубе и в ближайшее время присоединится к команде.

Напомним, что в 2024 году Устименко поиграл в арендах в "Минае" и "Карпатах", но нигде надолго не закрепившись, сейчас вернулся в Кривбасс.