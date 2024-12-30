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Аутсайдер УПЛ подпишет чемпиона мира

Премьер-лига

Денис Устименко с нового года будет играть в новой команде

Аутсайдер УПЛ подпишет чемпиона мира

Скриншот: канал Кривбасса на YouTube

Новина українською

25-летний форвард "Кривбасса" Денис Устименко продолжит карьеру в "Оболони".

Как сообщает "ТаТоТаке", "пивовары" выкупят у "Кривбасса" контракт игрока, который был рассчитан до конца календарного 2025 года.

По данным источника, чемпион мира-2019 среди молодежи уже прошел медосмотр в киевском клубе и в ближайшее время присоединится к команде.

Напомним, что в 2024 году Устименко поиграл в арендах в "Минае" и "Карпатах", но нигде надолго не закрепившись, сейчас вернулся в Кривбасс.

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Кривбасс (Кривой Рог) Оболонь (Киев) Денис Устименко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
30.12.2024 в 21:24
Нах було Краснопіра за копійки продавати?Ше сезон в УПЛ, олімпійські ігри, матчі молодіжки попереду були. Не подешевшав би.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
30.12.2024 в 21:24
Нах було Краснопіра за копійки продавати?Ше сезон в УПЛ, олімпійські ігри, матчі молодіжки попереду були. Не подешевшав би.
Ответить
0
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