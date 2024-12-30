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Аутсайдер УПЛ подпишет чемпиона мира
Денис Устименко с нового года будет играть в новой команде
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
25-летний форвард "Кривбасса" Денис Устименко продолжит карьеру в "
Как сообщает "ТаТоТаке", "пивовары" выкупят у "Кривбасса" контракт игрока, который был рассчитан до конца календарного 2025 года.
По данным источника, чемпион мира-2019 среди молодежи уже прошел медосмотр в киевском клубе и в ближайшее время присоединится к команде.
Напомним, что в 2024 году Устименко поиграл в арендах в "Минае" и "Карпатах", но нигде надолго не закрепившись, сейчас вернулся в Кривбасс.
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