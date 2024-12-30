За границу не поедут. Ингулец может провести сборы на базе Руха

Футболисты " Ингульца " ко второй части сезона будут готовиться в Украине.

Как сообщает Sport.ua, команда будет готовиться дома, либо рассматривается вариант проведения одного из сборов на загородной тренировочной базе львовского "Руха".

Подопечные Василия Кобина выйдут из отпуска 6 января 2025 года. Ведутся переговоры о проведении контрольного матча с "Металлистом 1925" 30 или 31 января. Если договориться о сборах во Львове не удастся, "Ингулец" будет тренироваться дома, однако это может вызвать трудности с поиском спарринг-партнеров.

Кроме того, не исключено, что в своей зимней селекционной работе "Ингулец" сделает акцент на арендованных игроков.