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За границу не поедут. Ингулец может провести сборы на базе Руха
Команда будет готовиться в Украине
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Футболисты "
Как сообщает Sport.ua, команда будет готовиться дома, либо рассматривается вариант проведения одного из сборов на загородной тренировочной базе львовского "Руха".
Подопечные Василия Кобина выйдут из отпуска 6 января 2025 года. Ведутся переговоры о проведении контрольного матча с "Металлистом 1925" 30 или 31 января. Если договориться о сборах во Львове не удастся, "Ингулец" будет тренироваться дома, однако это может вызвать трудности с поиском спарринг-партнеров.
Кроме того, не исключено, что в своей зимней селекционной работе "Ингулец" сделает акцент на арендованных игроков.
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