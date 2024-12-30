Колос назвал лучшего игрока 2024 года

"К олос " подвел итог голосования болельщиков за звание лучшего игрока 2024 года.

Первое место в опросе занял защитник Андрей Цуриков, который получил 59% голосов.

Второе место занял Иван Пахолюк (40%). Третьим стал Александр Демченко (1%).

Отметим, что в текущем сезоне Цуриков провел 17 матчей за "Колос", в которых забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.