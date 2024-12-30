Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос назвал лучшего игрока 2024 года
Итоги голосования от болельщиков команды
koloskovalivka.com
"К
Первое место в опросе занял защитник Андрей Цуриков, который получил 59% голосов.
Второе место занял Иван Пахолюк (40%). Третьим стал Александр Демченко (1%).
Отметим, что в текущем сезоне Цуриков провел 17 матчей за "Колос", в которых забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Телеграм Колоса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Анчелотти - об увольнении Фонсеки: Когда ты закрываешь одну дверь, открывается другая
- Соотечественник Фонсеки. Милан представил нового главного тренера
- Известный тренер: Если допинг Мудрика подтвердится, это будет трагедия для Челси и сборной Украины
- "Будущий Забарный?“. Сборная новых имен в украинском футболе. Центральный защитник
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000