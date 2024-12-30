  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос назвал лучшего игрока 2024 года
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос назвал лучшего игрока 2024 года

Премьер-лига

Итоги голосования от болельщиков команды

Колос назвал лучшего игрока 2024 года

koloskovalivka.com

Новина українською

олос" подвел итог голосования болельщиков за звание лучшего игрока 2024 года.

Первое место в опросе занял защитник Андрей Цуриков, который получил 59% голосов.

Второе место занял Иван Пахолюк (40%). Третьим стал Александр Демченко (1%).

Отметим, что в текущем сезоне Цуриков провел 17 матчей за "Колос", в которых забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.

По теме
yellow-arrow
За границу не поедут. Ингулец может провести сборы на базе Руха
yellow-arrow
Ни Судакова, ни Довбика. Сабо назвал тройку лучших украинских игроков 2024 года
yellow-arrow
Аутсайдер УПЛ подпишет чемпиона мира
Андрей Цуриков Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм Колоса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости