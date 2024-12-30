Все дело в цене. Трабзонспор приостановил переговоры по Зубкову

Турецкий "Трабзонспор", который проявляет серьезный интерес к вингеру Шахтера" и сборной Украины Александру Зубкову, приостановил переговоры по игроку.

Как сообщают турецкие СМИ, такая позиция турецкого клуба вызвана тем, что "Шахтер" выставил слишком высокую, по мнению "Трабзонспора", сумму на игрока.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В "Трабзонспоре" считают, что им будет крайне сложно покрыть расходы на подписание Зубкова, из-за чего в настоящий момент считается, что трансфер вряд ли состоится.

Ранее была информация, что "Трабзонспор" предлагал 3,5 млн евро, а "Шахтер" просил 5-6 млн, а Зубков параллельно согласился на условия "бордово-синих".

В активе Александра в этом сезоне семь голов и шесть ассистов в 19 матчах за клуб.