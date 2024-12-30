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Все дело в цене. Трабзонспор приостановил переговоры по Зубкову

Премьер-лига
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Пока что стороны не могут прийти к общему знаменателю

Все дело в цене. Трабзонспор приостановил переговоры по Зубкову

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор", который проявляет серьезный интерес к вингеру Шахтера" и сборной Украины Александру Зубкову, приостановил переговоры по игроку.

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Как сообщают турецкие СМИ, такая позиция турецкого клуба вызвана тем, что "Шахтер" выставил слишком высокую, по мнению "Трабзонспора", сумму на игрока.

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В "Трабзонспоре" считают, что им будет крайне сложно покрыть расходы на подписание Зубкова, из-за чего в настоящий момент считается, что трансфер вряд ли состоится.

Ранее была информация, что "Трабзонспор" предлагал 3,5 млн евро, а "Шахтер" просил 5-6 млн, а Зубков параллельно согласился на условия "бордово-синих".

В активе Александра в этом сезоне семь голов и шесть ассистов в 19 матчах за клуб.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Александр Зубков
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Источник:
azar Haber
Опубликовал: Михаил Черныш
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