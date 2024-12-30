Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все дело в цене. Трабзонспор приостановил переговоры по Зубкову
Пока что стороны не могут прийти к общему знаменателю
Фото: ФК Шахтар
Турецкий "Трабзонспор", который проявляет серьезный интерес к вингеру Шахтера" и сборной Украины Александру Зубкову, приостановил переговоры по игроку.
Как сообщают турецкие СМИ, такая позиция турецкого клуба вызвана тем, что "Шахтер" выставил слишком высокую, по мнению "Трабзонспора", сумму на игрока.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В "Трабзонспоре" считают, что им будет крайне сложно покрыть расходы на подписание Зубкова, из-за чего в настоящий момент считается, что трансфер вряд ли состоится.
Ранее была информация, что "Трабзонспор" предлагал 3,5 млн евро, а "Шахтер" просил 5-6 млн, а Зубков параллельно согласился на условия "бордово-синих".
В активе Александра в этом сезоне семь голов и шесть ассистов в 19 матчах за клуб.
Популярное сейчас
- Анчелотти - об увольнении Фонсеки: Когда ты закрываешь одну дверь, открывается другая
- Стало известно, где сборная Украины планирует провести матч плей-офф Лиги Наций с Бельгией
- Самый дорогой молодой игрок страны. Сборная новых имён в украинском футболе. Полузащитник
- "Будущий Забарный?“. Сборная новых имен в украинском футболе. Центральный защитник
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО