У Бущана наибольшее количество сухих матчей в УПЛ среди действующих вратарей

Георгий Бущан отыграл "на ноль" 59 поединков в чемпионате Украины. 25% "сухих" встреч он провел в 2024 году. Всего в активе кипера 121 игра в национальном первенстве.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В историческом рейтинге воспитанник одесской ДЮСШ-11 занимает 23-ю позицию и первую среди действующих вратарей УПЛ. Лишь шесть коллег по амплуа отстояли больше матчей на 0, также в свое время представлявшие столичный гранд.

Речь идет об Илье Близнюке, Андрее Ковтуне, Денисе Бойко, Вячеславе Кернозенко, Виталии Реве и Александре Шовковском. Но только действующий наставник "Динамо" все "сухие" встречи провел в одном коллективе, как и Бущан.