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У Бущана наибольшее количество сухих матчей в УПЛ среди действующих вратарей

Премьер-лига
Обновлено

До исторического топ-20 остается совсем немного

У Бущана наибольшее количество сухих матчей в УПЛ среди действующих вратарей

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Георгий Бущан отыграл "на ноль" 59 поединков в чемпионате Украины. 25% "сухих" встреч он провел в 2024 году. Всего в активе кипера 121 игра в национальном первенстве.

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В историческом рейтинге воспитанник одесской ДЮСШ-11 занимает 23-ю позицию и первую среди действующих вратарей УПЛ. Лишь шесть коллег по амплуа отстояли больше матчей на 0, также в свое время представлявшие столичный гранд.

Речь идет об Илье Близнюке, Андрее Ковтуне, Денисе Бойко, Вячеславе Кернозенко, Виталии Реве и Александре Шовковском. Но только действующий наставник "Динамо" все "сухие" встречи провел в одном коллективе, как и Бущан.

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Александр Шовковский Денис Бойко Виталий Рева Илья Близнюк Георгий Бущан Динамо (Киев) Вячеслав Кернозенко Алексей Ковтун
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Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
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