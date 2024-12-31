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У Бущана наибольшее количество сухих матчей в УПЛ среди действующих вратарей
До исторического топ-20 остается совсем немного
Фото: ФК Динамо Киев
Георгий Бущан отыграл "на ноль" 59 поединков в чемпионате Украины. 25% "сухих" встреч он провел в 2024 году. Всего в активе кипера 121 игра в национальном первенстве.
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В историческом рейтинге воспитанник одесской ДЮСШ-11 занимает 23-ю позицию и первую среди действующих вратарей УПЛ. Лишь шесть коллег по амплуа отстояли больше матчей на 0, также в свое время представлявшие столичный гранд.
Речь идет об Илье Близнюке, Андрее Ковтуне, Денисе Бойко, Вячеславе Кернозенко, Виталии Реве и Александре Шовковском. Но только действующий наставник "Динамо" все "сухие" встречи провел в одном коллективе, как и Бущан.
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