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Левый Берег прекратил сотрудничество с директором
Функционер проработал в клубе четыре года
Фото: ФК Лівий Берег
"Левый Берег" и спортивный функционер Олег Егоров договорились о завершении сотрудничества, сообщает официальный сайт "аистов".
Олег Олегович присоединился к клубу в конце 2020 года и занимал должность сначала исполнительного директора, а затем - директора "Левого Берега". В течение четырех лет работы специалист прошел вместе с клубом все футбольные ступени: развитие детской академии, создание любительской команды, получение ею профессионального статуса, участие во Второй и Первой лигах и, наконец, повышение в Премьер-лигу.
На протяжении этого времени Егоров выполнял многочисленные ключевые функции, среди которых обеспечение стабильной и эффективной работы клуба, налаживание партнерских связей, создание благоприятных условий для развития игроков, тренеров и всего персонала клуба.
"Больше всего ценим его способность строить дружескую атмосферу в коллективе, где каждый чувствует себя важной частью большой футбольной семьи.
От имени руководства, всех команд и работников ФК "Левый Берег" искренне благодарим Олега Олеговича за его преданный труд и значительный вклад в стремительное развитие нашего клуба. Желаем мечтать, верить и воплощать! Карьерного роста и успехов в новых проектах!", - говорится в сообщении.
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