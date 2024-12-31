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Левый Берег прекратил сотрудничество с директором

Премьер-лига

Функционер проработал в клубе четыре года

Левый Берег прекратил сотрудничество с директором

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

"Левый Берег" и спортивный функционер Олег Егоров договорились о завершении сотрудничества, сообщает официальный сайт "аистов".

Олег Олегович присоединился к клубу в конце 2020 года и занимал должность сначала исполнительного директора, а затем - директора "Левого Берега". В течение четырех лет работы специалист прошел вместе с клубом все футбольные ступени: развитие детской академии, создание любительской команды, получение ею профессионального статуса, участие во Второй и Первой лигах и, наконец, повышение в Премьер-лигу.

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На протяжении этого времени Егоров выполнял многочисленные ключевые функции, среди которых обеспечение стабильной и эффективной работы клуба, налаживание партнерских связей, создание благоприятных условий для развития игроков, тренеров и всего персонала клуба.

"Больше всего ценим его способность строить дружескую атмосферу в коллективе, где каждый чувствует себя важной частью большой футбольной семьи.

От имени руководства, всех команд и работников ФК "Левый Берег" искренне благодарим Олега Олеговича за его преданный труд и значительный вклад в стремительное развитие нашего клуба. Желаем мечтать, верить и воплощать! Карьерного роста и успехов в новых проектах!", - говорится в сообщении.

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Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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