"Важно для конкуренции". Пономарев раскрыл трансферные планы Руха

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился планами на зимнее трансферное окно.

- Какие изменения в составе команды могут быть зимой? Есть ли игроки, которые могут покинуть клуб? Какие позиции вы хотели бы усилить?

- Сейчас я не могу сказать, кто может покинуть команду, или наоборот присоединится к клубу. Сейчас только завершилась аренда Владислава Семотюка и он вернулся в "Кривбасс".

Нам надо усилить много позиций. Это важно для поддержания конкуренции в составе. Если будет конкуренция, то ребята будут мотивированы и будут иметь больше возможностей для прогресса. Уверенность футболистов в том, что они безальтернативны и регулярно будут выходить в стартовом составе, к сожалению, расслабляет их. Если же будет конкуренция, то игрок будет вынужден на каждой тренировке доказывать, что именно он должен играть в стартовом составе. У нас на определенных этапах сезона такой конкуренции, к сожалению, не было, - приводит слова Пономарева официальный сайт "желто-черных".