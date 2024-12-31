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Умер экс-футболист Вереса - он находился в реанимации после ДТП

Премьер-лига
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Он был в тяжелом состоянии

Умер экс-футболист Вереса - он находился в реанимации после ДТП

Фото: instagram.com/futsal_r1vne

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Бывший игрок "Вереса" Владислав Семенчук умер в возрасте 28 лет, сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Несколько дней назад Семенчук попал в ДТП и был госпитализирован. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии, как и его друг Давид.

Владислав Семенчук находился на пассажирском сиденье автомобиля, который во время обгона другого транспортного средства съехал в кювет и столкнулся с деревом.

Семенчук провел несколько матчей за "Верес" в УПЛ. Затем он играл за бродовский ФК "Богун" и ФК "Новожуков". После чего он выступал в футзале. Игрок представлял ровенский ФК "Elixus-Химик-Танчик" и другие команды.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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