Сборная новых имен в украинском футболе. Атакующий полузащитник

В последние дни календарного года редакция UA-Футбол вспоминает украинских игроков, ярко заявивших о себе именно в текущем календарном году. Сегодня героем нашего материала является игрок "Кривбасса" Егор Твердохлеб.

В первой части сезона Егор проявил себя с лучшей стороны. Твердохлеб в начале своей карьеры играл нападающим, но в первой части нынешнего сезона УПЛ он действовал в стиле Милевского, Митчу – оттянутая "десятка". Стоит отметить, что на этой позиции Твердохлеб был максимально эффективным для своей команды в конце 2024 года. В последних пяти матчах УПЛ хавбек забил сразу семь мячей. Всего в первой части сезона УПЛ он забил восемь голов. Безусловно, бенефис Твердохлеба – хет-трик в ворота "Полесья" в домашнем матче.

На юношеском уровне был в структуре "Динамо", но закрепиться в гранде украинского футбола не смог. После одной из тренировок Егору сообщили, что он вынужден будет покинуть команду. Для юного футболиста это был огромный удар. Твердохлеб сначала не мог поверить, что его выгнали. В 13 лет он даже думал завершать с футболом, но родители помогли принять правильное решение. Среди любителей выступал за вышгородскую "Чайку". Эту команду создали для того, чтобы ребята, не устроившиеся в профессиональном футболе, могли еще год тренироваться и играть и, возможно, проявить себя перед представителями одного из клубов. Твердохлеб был на пересмотре в "Заре" U-19, но до подписания контракта дело не дошло.

На профессиональном уровне Твердохлеб дебютировал за "Горняк-Спорт" в матче Первой лиги сезона 2019/20 против "Ингульца". За коллектив из Горишних Плавней Егор сыграл 57 матчей и забил семь голов. Дебютным голом за команду из Горишних Плавней отличился 11 сентября 2020 года в игре с "Черноморцем". В августе 2022 года он на правах свободного агента перешел в "Минай". Этот трансфер можно считать прорывным для игрока, потому что он стал лидером команды. Твердохлеб под руководством Шарая смог продемонстрировать свои лучшие качества и заявить о себе на всю футбольную Украину. По результатам дебютного сезона в Премьер-лиге Егор забил пять голов и отдал две результативные передачи. Он был включен и был включен в символическую сборную УПЛ по версии Wyscout. За закарпатцев Твердохлеб сыграл 45 матчей и забил семь голов. После этого за Твердохлебом начали следить более именитые клубы и в этом году он подписал контракт с криворожским "Кривбассом".

Начал сезон Егор не слишком удачно, но постепенно смог адаптироваться в новом коллективе и его уже сейчас можно считать одним из лидеров криворожского клуба. В ноябре его по праву признали лучшим игроком месяца в УПЛ.

- Я думаю, что секрет прост – это труд. Ежедневный тяжелый труд на тренировках и вне их. Кроме основного тренировочного процесса я остаюсь после занятий, чтобы дополнительно отрабатывать удары, работать в тренажерном зале. Уверен, что труд рано или поздно приносит свои плоды, - сказал игрок пресс-службе УПЛ.

В этом сезоне Твердохлеб однозначно прибавил в результативности. Он забивал как раз тогда, когда "Кривбассу" необходимо исправлять ситуацию в турнирной таблице УПЛ. Это футболист с отличным виденьем поля, умением отдать вовремя передачу и голевым чутьем. Именно такие, как Твердохлеб, делают разницу на футбольном поле. Безусловно, ему нужно еще прибавлять в стабильности и динамике. Егор все же довольно часто выпадает из общего рисунка.

Transfermarkt обновил трансферную стоимость 24-летнего атакующего полузащитника. В конце 2023 г. его трансферная стоимость составляла 600 тысяч евро, а через год уже 800 тысяч евро. Это свидетельствует о том, что Твердохлеб не стоит на месте и постепенно прогрессирует.

Президент криворожского "Кривбасса" Константин Караманиц рассказал, что несколько игроков главной команды его клуба могут покинуть Украину во время зимнего трансферного окна. Может, среди них есть и Твердохлеб, но захочет ли Юрий Вернидуб терять одного из своих лидеров?

В футболе самое главное – стабильность. То, что в последнее время мне удается сыграть и забить – хорошо. Но нужно поддерживать этот уровень весной. Тогда можно будет о чем-нибудь говорить. Пока в этом вообще нет смысла. Не считаю, что правильно брать человека в сборную за пять удачных матчей, – Твердохлеб о желании сыграть за сборную Украины.

Подытоживая сказанное – у нас не так много креативных футболистов, которые могут решать судьбы матчей за счет своих индивидуальных действий. Если Твердохлеб продолжит прогрессировать, то уже в ближайшем будущем он сможет перейти в европейский клуб и дебютирует за сборную. Для профессионального роста ему важно играть в конкурентном чемпионате.

Что ж, будем надеяться, что у Егора и дальше будет карьера идти в верх, ну а пока – место в сборной открытий 2024 года.