Бразилец Шахтера: Если бы не футбол, то был бы профессиональным гонщиком

Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес в интервью клубному YouTube-каналу "горняков" рассказал, кем бы он мог быть, если бы не начал заниматься футболом.

– Если бы не футбол, то как ты думаешь, какую бы профессию ты выбрал?

– Скорее всего, я был бы профессиональным гонщиком – возможно, "Формулы-1" или на каком-то другом картинге, потому что мне очень нравятся автомобили. Я люблю кататься сам и с компанией. Но когда я был маленьким мальчиком, мои мысли были только о футболе.

– Если не ошибаюсь, ты являешься поклонником "Форсажа".

– Да.

– Покраска – в честь одного из актеров этого фильма? Я забыла просто, как его зовут, если честно.

– Не совсем так. Хотя я и являюсь сторонником Пола Уокера, но могу заверить, что изменить цвет волос я решил самостоятельно и не вдохновлялся его стилем, – сказал Марлон.

