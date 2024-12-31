Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бразилец Шахтера: Если бы не футбол, то был бы профессиональным гонщиком
Марлон Гомес рассказал о своей возможной профессии
Скриншот: канал Шахтаря на YouTube
Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес в интервью клубному YouTube-каналу "горняков" рассказал, кем бы он мог быть, если бы не начал заниматься футболом.
– Если бы не футбол, то как ты думаешь, какую бы профессию ты выбрал?
– Скорее всего, я был бы профессиональным гонщиком – возможно, "Формулы-1" или на каком-то другом картинге, потому что мне очень нравятся автомобили. Я люблю кататься сам и с компанией. Но когда я был маленьким мальчиком, мои мысли были только о футболе.
– Если не ошибаюсь, ты являешься поклонником "Форсажа".
– Да.
– Покраска – в честь одного из актеров этого фильма? Я забыла просто, как его зовут, если честно.
– Не совсем так. Хотя я и являюсь сторонником Пола Уокера, но могу заверить, что изменить цвет волос я решил самостоятельно и не вдохновлялся его стилем, – сказал Марлон.
Популярное сейчас
- АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:2. Так и до очередной отставки недалеко
- АПЛ. Ипсвич – Челси 2:0. Мастера парковки и реализации не чувствуют команду Марески
- Грачев: Интуиция говорит, что Мудрика очень хорошо подставили
- Первый новичок Григорчука: ЛНЗ пригласит опытного воспитанника Шахтера
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд