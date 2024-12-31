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Бразилец Шахтера: Если бы не футбол, то был бы профессиональным гонщиком

Премьер-лига

Марлон Гомес рассказал о своей возможной профессии

Бразилец Шахтера: Если бы не футбол, то был бы профессиональным гонщиком

Скриншот: канал Шахтаря на YouTube

Новина українською

Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес в интервью клубному YouTube-каналу "горняков" рассказал, кем бы он мог быть, если бы не начал заниматься футболом.

– Если бы не футбол, то как ты думаешь, какую бы профессию ты выбрал?

– Скорее всего, я был бы профессиональным гонщиком – возможно, "Формулы-1" или на каком-то другом картинге, потому что мне очень нравятся автомобили. Я люблю кататься сам и с компанией. Но когда я был маленьким мальчиком, мои мысли были только о футболе.

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– Если не ошибаюсь, ты являешься поклонником "Форсажа".

– Да.

– Покраска – в честь одного из актеров этого фильма? Я забыла просто, как его зовут, если честно.

– Не совсем так. Хотя я и являюсь сторонником Пола Уокера, но могу заверить, что изменить цвет волос я решил самостоятельно и не вдохновлялся его стилем, – сказал Марлон.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Алина Ерофеева
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