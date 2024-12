"Для Шахтера 2024-й стал годом радости и грусти". Ахметов подвел итоги уходящего года

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов в обращении к болельщикам подвел итоги прошлого года и поделился ожиданиями от грядущего, 2025-го.

"Уважаемые болельщики! Дорогие друзья!

Уходящий 2024 год стал еще одним годом испытаний и годом борьбы Украины за свободу, за независимость, за жизнь. Мы выстояли и снова показали всему миру свою силу и свое мужество. Нам точно есть чем гордиться!

Для "Шахтера" 2024-й стал годом и радости, и грусти. Мы имели поводы для гордости - сделали золотой дубль, завоевав золотые медали чемпионата и став обладателями Кубка Украины. Эти достижения особенно важны сейчас: завоеванные вопреки всем обстоятельствам, благодаря упорному и самоотверженному труду игроков и тренерского штаба, менеджмента и всех работников, они символизируют несокрушимость и силу большой семьи "Шахтера". Эти трофеи были завоеваны благодаря вашей поддержке. Именно вы, наши болельщики, вдохновляете команду на новые свершения. Поэтому я разделяю ваши поводы для грусти - мы закончили год на непривычном для себя месте в чемпионате, каждая потеря очков отражалась в наших сердцах. Но мы не сдадимся и в 2025-м сделаем все возможное, чтобы не только побороться за золото, но и стать поводом для гордости каждого болельщика "Шахтера".

Еще одной важной победой клуба и Украины стала премия Sports Emmy Awards 2024 за сериал Football Must Go On, который рассказывает о сезоне "Шахтера" во время полномасштабной войны. Создатели фильма сделали большое дело, еще раз громко рассказав всему миру об Украине, о духе и мужестве украинского народа, который противостоит врагу, о несокрушимости украинцев.

Новогодние праздники - особое время для каждого из нас. Это время, когда все - и взрослые, и дети - верят в чудо. Это время больших надежд, время, когда хочется мечтать и строить планы на будущее. Каждый из нас имеет свои цели, но всех украинцев сегодня объединяет одна большая мечта - о долгожданном честном и справедливом мире для Украины.

Пусть этот год принесет в вашу жизнь именно его - долгожданный мир. Пусть в ваших домах всегда царят благополучие и уют. Пусть впереди будет много ярких и радостных моментов, в том числе и от игры нашей родной команды.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, безграничного счастья и душевной гармонии. Пусть каждый день нового года дарит вам свет и радость, еще на шаг приближая к мечте! С новым, 2025 годом!", - цитирует Ахметова официальный сайт клуба.