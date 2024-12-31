Хавбек Полесья поделился секретом удачных выступлений в играх с Шахтером

Полузащитник житомирского "Полесья" Эмиль Мустафаев считает, что его клуб удачно выступает против "Шахтера" из-за того, что "горняки" играют в открытый футбол. То же касается и "Динамо".

"Так выходит, что поединки с "Шахтером" нам даются легче, чем с другими командами. Просто такие команды, как "Динамо", "Шахтер", играют в открытый футбол и соответственно появляются свободные зоны, которыми мы пользуемся. Я рад , что мы выиграли у дончан. Поборемся ли за чемпионство? Мы надеемся, что в следующих играх мы сможем изменить свое положение в таблице", - приводит слова Эмиля Azerisport.

Напомним, 16 декабря "Полесье" в третий раз подряд обыграло "Шахтер" (1:0) в очном матче.







