Костышин: Пацаны шутят, что моя голова настолько большая, что по мячу грех промазать

Полузащитник "Александрии" Денис Костышин прокомментировал свою игру и результаты команды в первой половине сезона.

– Денис, как оцените первую половину сезона УПЛ для "Александрии"? Второе место – это результат, о котором можно мечтать на данном этапе сезона?

– Конечно, только положительно можно оценить первую половину сезона. Я думаю, что мы провели очень хорошие и качественные игры. Да, где-то мы потеряли очки, которые не должны были терять. Но это же футбол. Поэтому, я думаю, второе место в УПЛ по итогам первой половины сезона – это очень-очень хороший результат.

– В победном матче с "Черноморцем" вам впервые по возвращении в Украину удалось забить, а также оформить ассист в той встрече. Как прокомментируете свой гол и результативную передачу в матче с одесситами?

– Если честно, меня это очень сильно беспокоило в эмоциональном плане. Я все время думал об этом. И я очень рад, что у меня получилось это сделать.

– Вам снова удалось забить головой, как вы это успешно делали в США, играя за "Эль-Пасо". Вы уделяете внимание этому компоненту игры?

– Да нет! (смеется) Пацаны шутят, что у меня голова настолько большая, что по мячу грех промазать. И когда я забил головой "Черноморцу", то Шабанов станцевал танец, намекая на то, что у меня как будто купол на голове.

– Может кто-то вас поздравил как-то по-особому по поводу того гола?

– Особенно такого не было. Руслан Петрович поздравил, а также мать с отцом и пацаны из команды, - поделился Костышин.