"Мистер был игроком высокого уровня". Вингер Александрии поделился мнением о Ротане

Вингер "Александрии" Хуан Безерра рассказал о работе под руководством главного тренера команды Руслана Ротаня.

"Мне очень нравится с ним работать. Ранее Мистер был игроком высокого уровня, выступал за сборную, поэтому он хорошо знает психологию футболистов.

Результаты "Александрии" в этом сезоне - это полностью заслуга Мистера. Он - наш лидер, который ведет команду к победам", - сказал Безерра в интервью изданию Украинский футбол.