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"Мистер был игроком высокого уровня". Вингер Александрии поделился мнением о Ротане

Премьер-лига

Хуан Безерра - о работе под руководством своего главного тренера

"Мистер был игроком высокого уровня". Вингер Александрии поделился мнением о Ротане

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Вингер "Александрии" Хуан Безерра рассказал о работе под руководством главного тренера команды Руслана Ротаня.

"Мне очень нравится с ним работать. Ранее Мистер был игроком высокого уровня, выступал за сборную, поэтому он хорошо знает психологию футболистов.

Результаты "Александрии" в этом сезоне - это полностью заслуга Мистера. Он - наш лидер, который ведет команду к победам", - сказал Безерра в интервью изданию Украинский футбол.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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urik (Кривой Рог)
31.12.2024 в 12:20
Ну це вже перебор ! То був один сАшо , тепер вже з?явився ще й містер ,,, Містер --це циган з Шахтаря, От люблять підлизнути--їсті не давай !
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Комментарии 1
urik (Кривой Рог)
31.12.2024 в 12:20
Ну це вже перебор ! То був один сАшо , тепер вже з?явився ще й містер ,,, Містер --це циган з Шахтаря, От люблять підлизнути--їсті не давай !
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