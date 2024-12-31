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"Мистер был игроком высокого уровня". Вингер Александрии поделился мнением о Ротане
Хуан Безерра - о работе под руководством своего главного тренера
Фото: ФК Олександрія
Вингер "Александрии" Хуан Безерра рассказал о работе под руководством главного тренера команды Руслана Ротаня.
"Мне очень нравится с ним работать. Ранее Мистер был игроком высокого уровня, выступал за сборную, поэтому он хорошо знает психологию футболистов.
Результаты "Александрии" в этом сезоне - это полностью заслуга Мистера. Он - наш лидер, который ведет команду к победам", - сказал Безерра в интервью изданию Украинский футбол.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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urik (Кривой Рог)
31.12.2024 в 12:20
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