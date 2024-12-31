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Костышин: Домашняя игра с Динамо была сбалансированной с нашей стороны
В том матче команды сыграли нулевую ничью
Фото: ФК Олександрія
Полузащитник "Александрии" Денис Костышин рассказал о домашнем матче 1-го тура с киевским "Динамо" (0:0).
- Матч с киевским "Динамо" в Александрии для вас был в чем-то особенным? Вы вышли на замену и нормально сыграли. Как считаете, имели ли вы шансы на победу в домашней встрече?
- Домашняя игра с "Динамо" была действительно очень хорошей и сбалансированной с нашей стороны. Также нам удалось продемонстрировать хороший прессинг и очень хорошо построить игру тактически. Поэтому в домашнем поединке с "Динамо" получилась очень хорошая игра в исполнении "Александрии".
- В целом в первой половине сезона какая игра "Александрии", по вашему мнению, самая успешная?
- Если честно, то трудно выделить какую-то одну игру. "Александрия" действительно очень качественно провела эти полгода. Я думаю, фанатам было приятно наблюдать за командой на протяжении всех игр, - сказал Костышин.
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