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Пономарев поделился планами Руха на вторую часть сезона
Виталий Пономарев раскрыл план на зимнее межсезонье
Фото: Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о планах львовского клуба во время зимнего межсезонья, а также высказался о задачах на вторую часть сезона.
- Как "Рух" будет проводить зимние сборы?
- Тренировочные сборы команда будет проводить в Словении в Чатеже. "Рух" уже базировался в этом месте в прошлом году и там были хорошие для нас условия и команда смогла провести качественные спарринги с сильными соперниками. До 24 января "Рух" будет работать во Львове, а после этого команда отправится в Словению, где будет тренироваться до 14 февраля. За неделю до возобновления УПЛ мы вернемся в Украину и продолжим работать на клубной базе, готовясь к матчу с ЛНЗ.
- Будут ли привлекаться на сборах игроки из "Руха-2" и команды "Руха" U-19?
- Мы проанализируем, кто как себя проявил в юношеском первенстве и во Второй лиге. Также проанализируем действия футболистов в тренировочном процессе. Тех игроков, которые будут готовы конкурировать с футболистами основы, мы приобщим к команде на зимних сборах.
- Какие цели и задачи перед командой на вторую часть сезона?
- Первоочередная наша задача - развитие и прогресс футболистов. Команда должна бороться за победу в каждом матче как в чемпионате, так и в Кубке Украины, - сказал Пономарев в интервью клубной пресс-службе.
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