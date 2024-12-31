Пономарев поделился планами Руха на вторую часть сезона

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о планах львовского клуба во время зимнего межсезонья, а также высказался о задачах на вторую часть сезона.

- Как "Рух" будет проводить зимние сборы?

- Тренировочные сборы команда будет проводить в Словении в Чатеже. "Рух" уже базировался в этом месте в прошлом году и там были хорошие для нас условия и команда смогла провести качественные спарринги с сильными соперниками. До 24 января "Рух" будет работать во Львове, а после этого команда отправится в Словению, где будет тренироваться до 14 февраля. За неделю до возобновления УПЛ мы вернемся в Украину и продолжим работать на клубной базе, готовясь к матчу с ЛНЗ.

- Будут ли привлекаться на сборах игроки из "Руха-2" и команды "Руха" U-19?

- Мы проанализируем, кто как себя проявил в юношеском первенстве и во Второй лиге. Также проанализируем действия футболистов в тренировочном процессе. Тех игроков, которые будут готовы конкурировать с футболистами основы, мы приобщим к команде на зимних сборах.

- Какие цели и задачи перед командой на вторую часть сезона?

- Первоочередная наша задача - развитие и прогресс футболистов. Команда должна бороться за победу в каждом матче как в чемпионате, так и в Кубке Украины, - сказал Пономарев в интервью клубной пресс-службе.