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Ингулец может начать весеннюю часть сезона не на домашнем стадионе

Премьер-лига

"Ингулец" не примет "Полесье" в Петрово

Ингулец может начать весеннюю часть сезона не на домашнем стадионе

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В начале второй части сезона "Ингулец" может не воспользоваться фактором родных стен, пишет Sport.ua.

Согласно данным источника, в последнее время работы на местном стадионе по устранению недостатков не ведутся и это дает основания утверждать, что "Ингулец" не успеет получить разрешение на проведение в Петровом календарных матчей от Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УПЛ.

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Таким образом, в поединке 18-го тура (базовая дата – 22 февраля) "Ингулец" сможет принять "Полесье" на своем запасном стадионе – в Кривом Роге, а вот спрогнозировать, где состоится матч следующего тура "Ингулец" – "Кривбасс", пока трудно.

"Ингулец" замыкает турнирную таблицу в чемпионате УПЛ, набрав девять очков.

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Ингулец (Петрово)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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