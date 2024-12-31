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Ингулец может начать весеннюю часть сезона не на домашнем стадионе
"Ингулец" не примет "Полесье" в Петрово
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В начале второй части сезона "Ингулец" может не воспользоваться фактором родных стен, пишет Sport.ua.
Согласно данным источника, в последнее время работы на местном стадионе по устранению недостатков не ведутся и это дает основания утверждать, что "Ингулец" не успеет получить разрешение на проведение в Петровом календарных матчей от Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УПЛ.
Таким образом, в поединке 18-го тура (базовая дата – 22 февраля) "Ингулец" сможет принять "Полесье" на своем запасном стадионе – в Кривом Роге, а вот спрогнозировать, где состоится матч следующего тура "Ингулец" – "Кривбасс", пока трудно.
"Ингулец" замыкает турнирную таблицу в чемпионате УПЛ, набрав девять очков.
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