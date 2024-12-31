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Полесье объявило о подписании израильского хавбека
Первый зимний новичок
Фото: ФК Полісся
"Полесье" объявило о подписании контракта с атакующим полузащитником "Хапоэля" (Беер-Шева) Томером Йосефи.
Трудовое соглашение рассчитано на три года. Футболист присоединится к команде с открытием трансферного окна, сообщает пресс-служба "волков". Финансовые детали сделки не разглашаются.
Израильтянин провел яркий 2024 год. За 22 матча в высшем дивизионе Израиля Томер отметился 7 голами и 3 ассистами. Кроме того, Йосефи сыграл 4 матча в Лиге конференций, где записал на свой счет еще 2 результативных действия.
Томер был одним из лидеров молодежной команды Израиля U-21, а в этом году получил вызов и в национальную сборную.
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