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Шахтер может отпустить форварда. На какой стадии идут переговоры с клубом МЛС?

Премьер-лига
Шахтер может отпустить форварда. На какой стадии идут переговоры с клубом МЛС?

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Портленд Тимберс" не оставил надежд переманить к себе нападающего "Шахтера" Кевина Келси. Об этом пишет инсайдер Том Богерт.

По данным источника, американский клуб все еще ведет переговоры с "горняками" по поводу трансфера 20-летнего венесуэльца, но пока еще между сторонами ничего не согласовано.

Напомним, в начале декабря Келси вернулся в "Шахтер" из аренды в "Цинциннати". В прошлом сезоне Кевин отметился 6 голами в 25 матчах.

Ранее также сообщалось, что Келси был близок к переходу в "Ланс", но "горняков" не устроило предложение, поступившее от французского клуба.

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Источник:
Tom Bogert
Опубликовал: Александр Бураков
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