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Тренер Руха: У Сыча есть все данные, чтобы играть в топ-чемпионатах
Наставник львовского клуба оценил прогресс футболиста за последний год
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев высказал свое мнение относительно вызова защитника Алексея Сыча в национальную сборную Украины и в целом оценил прогресс футболиста за последний год.
"Было видно, что Алексей имеет потенциал играть за сборную Украины. Нужно было развивать его игровые качества и чтобы игрок сам был уверен в своих возможностях. Считаю, что Сыч может прогрессировать и дальше и раскрыться еще лучше. Для этого ему следует ставить перед собой новые цели и работать еще больше. У Алексея есть все данные, чтобы играть в топ-чемпионатах и хочется, чтобы он воплотил эти мечты в жизнь.
Вызов Алексея Сыча стал положительным толчком для всего клуба, ведь это первый игрок "Руха", которого вызвали в национальную сборную Украины. Теперь он является примером для всех футболистов в клубе и прежде всего для игроков, выступающих за молодежную сборную Украины. Ребята понимают, что у них есть шанс также попасть в национальную сборную", - поделился Пономарев.
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