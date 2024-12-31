Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера? Президент Динамо ответил на слухи СМИ

В СМИ появились слухи о том, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис предложил контракт бывшему защитнику "Шахтера" и сборной Украины Сергею Кривцову.

Владелец "бело-синих" в категорической форме опроверг информацию, что он контактировал с опытным игроком и якобы предлагал ему продолжить карьеру в столичном клубе.

"Полная чушь", - сказал Суркис в комментарии сайту Украинский футбол.

Напомним, что в начале декабря 33-летний Кривцов покинул американский "Интер Майами", чей контракт с клубом действовал до конца 2024 года.