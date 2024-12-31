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Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера? Президент Динамо ответил на слухи СМИ
Хватило двух слов
Фото: ФК Динамо Киев
В СМИ появились слухи о том, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис предложил контракт бывшему защитнику "Шахтера" и сборной Украины Сергею Кривцову.
Владелец "бело-синих" в категорической форме опроверг информацию, что он контактировал с опытным игроком и якобы предлагал ему продолжить карьеру в столичном клубе.
"Полная чушь", - сказал Суркис в комментарии сайту Украинский футбол.
Напомним, что в начале декабря 33-летний Кривцов покинул американский "Интер Майами", чей контракт с клубом действовал до конца 2024 года.
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