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Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера? Президент Динамо ответил на слухи СМИ

Премьер-лига

Хватило двух слов

Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера? Президент Динамо ответил на слухи СМИ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В СМИ появились слухи о том, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис предложил контракт бывшему защитнику "Шахтера" и сборной Украины Сергею Кривцову.

Владелец "бело-синих" в категорической форме опроверг информацию, что он контактировал с опытным игроком и якобы предлагал ему продолжить карьеру в столичном клубе.

"Полная чушь", - сказал Суркис в комментарии сайту Украинский футбол.

Напомним, что в начале декабря 33-летний Кривцов покинул американский "Интер Майами", чей контракт с клубом действовал до конца 2024 года.

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Сергей Кривцов Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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