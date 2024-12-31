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"Команда выглядела апатичной". Легионер Александрии вспомнил матч с Динамо в этом сезоне УПЛ
То был не лучший день для "желто-черных"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бразильский вингер "Александрии" Жуан Безерра назвал причины разгромного поражения от "Динамо" (0:3) в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги, который прошел 8 декабря.
"Что произошло во второй игре с "Динамо"? Не знаю. Вся наша команда выглядела апатичной на поле. Мне не понравилось, как мы играли. Против такой команды как "Динамо" нельзя допускать такое количество ошибок. Любая ошибка против "Динамо" фатальна. К сожалению, так и произошло. Соперник воспользовался нашими погрешностями, а мы не смогли исправить ситуацию. Это футбол, так бывает.
Но я уверен в том, что "Александрия" сможет побороться за чемпионство. Думаю, мы будем до конца бороться за золотые медали. Хочется войти в историю клуба. Посмотрим, как оно будет. Мы уже доказали, что для нас нет авторитетов и мы можем побеждать любого", - сказал Безерра.
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