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Перспективный центрбек Руха отправится на сборы с Динамо

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Перспективный центрбек Руха отправится на сборы с Динамо

Фото: ФК Рух

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Руководители "Руха" и "Динамо" близки к договоренности по центрбеку "Руха" Богдану Слюбику, сообщает ТаТоТаке.

Ожидается, что 20-летний Слюбик присоединится к команде Александра Шовковского 5 января на сборах в Турции. Решение по подписанию футболиста "Руха" будет принято до конца февраля.

Если "Динамо" не посчитает необходимым усиливаться талантом львовян, то защитник продолжит подготовку к сезону вместе с "Рухом" в Словении.

В этом сезоне Слюбик принял участие в шести матчах за "желто-черных", без результативных действий.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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