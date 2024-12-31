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Перспективный центрбек Руха отправится на сборы с Динамо
Потенциальный трансфер
Фото: ФК Рух
Руководители "Руха" и "Динамо" близки к договоренности по центрбеку "Руха" Богдану Слюбику, сообщает ТаТоТаке.
Ожидается, что 20-летний Слюбик присоединится к команде Александра Шовковского 5 января на сборах в Турции. Решение по подписанию футболиста "Руха" будет принято до конца февраля.
Если "Динамо" не посчитает необходимым усиливаться талантом львовян, то защитник продолжит подготовку к сезону вместе с "Рухом" в Словении.
В этом сезоне Слюбик принял участие в шести матчах за "желто-черных", без результативных действий.
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