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Вернидуб попал в шестерку лучших тренеров УПЛ по количеству проведенных матчей во главе клуба

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Неплохая компания

Вернидуб попал в шестерку лучших тренеров УПЛ по количеству проведенных матчей во главе клуба

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб попал в шестерку лучших тренеров чемпионата Украины по количеству проведенных матчей во главе клуба.

Наставник криворожского клуба провел уже 295 игр в высшем дивизионе украинского футбола, возглавляя "Зарю" и "Кривбасс". Юрий Вернидуб в этом сезоне успел обойти бывшего тренера "Динамо", "Таврии" и национальной сборной Украины Михаила Фоменко. Сейчас 58-летнего тренера отделяют лишь два поединка от пятого места в этом рейтинге, которое сейчас занимает Валерий Яремченко.

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Впереди также остаются Мирон Маркевич, который провел 622 в элите украинского футбола, Николай Павлов с 548 поединками в УПЛ, Мирча Луческу и его 432 матча во главе "Шахтера" и "Динамо", а также Виталий Кварцяный, на счету которого 340 матчей в высшем дивизионе Украины.

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Добавим, что Юрий Вернидуб уже провел 75 матчей в УПЛ на посту главного тренера "Кривбасса", в которых ему удалось одержать 38 побед (15 ничьих и 25 поражений).

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Андрей Журба
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