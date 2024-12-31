Бартулович избавится от от приставки и.о. и ждет в Заре четырех новичков

Исполняющий обязанности главного тренера " Зари " Mладен Бартулович и в дальнейшем будет возглавлять луганскую команду.

Как сообщает Sport.ua, у хорватского специалиста полное доверие со стороны клубного руководства, поэтому уже перед началом второй части сезона он избавится от приставки "и.о.".

Будут обновление и в тренерском штабе - в ближайшее время Бартулович должен определиться с еще одним ассистентом. Также в "Заре" ищут тренера, который помогал бы Максиму Крупенину в работе с молодежным составом (U-19).

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Также "Заря" планирует усилиться еще четырьмя новичками, из которых только один может быть легионером.

В клубе прилагают усилия, чтобы все эти кадровые вопросы были решены до 16 января 2025 года, когда луганчане отправятся на зарубежный этап подготовки – в Турцию.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Заря" в Украинской Премьер-Лиге занимает восьмое место, набрав 22 балла.