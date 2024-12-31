  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бартулович избавится от от приставки и.о. и ждет в Заре четырех новичков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бартулович избавится от от приставки и.о. и ждет в Заре четырех новичков

Премьер-лига
Обновлено

К тренеру полное доверие

Бартулович избавится от от приставки и.о. и ждет в Заре четырех новичков

instagram.com/zoryaluhansk

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Mладен Бартулович и в дальнейшем будет возглавлять луганскую команду.

Как сообщает Sport.ua, у хорватского специалиста полное доверие со стороны клубного руководства, поэтому уже перед началом второй части сезона он избавится от приставки "и.о.".

Будут обновление и в тренерском штабе - в ближайшее время Бартулович должен определиться с еще одним ассистентом. Также в "Заре" ищут тренера, который помогал бы Максиму Крупенину в работе с молодежным составом (U-19).

Читайте такжеОстанется ли в Заре? Бартулович встретился с Геллером

Также "Заря" планирует усилиться еще четырьмя новичками, из которых только один может быть легионером.

В клубе прилагают усилия, чтобы все эти кадровые вопросы были решены до 16 января 2025 года, когда луганчане отправятся на зарубежный этап подготовки – в Турцию.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Заря" в Украинской Премьер-Лиге занимает восьмое место, набрав 22 балла.

По теме
yellow-arrow
Андрей Шевченко поздравил украинцев с Новым Годом
yellow-arrow
Рух назвал лучшего игрока команды в первой половине сезона
yellow-arrow
Вернидуб попал в шестерку лучших тренеров УПЛ по количеству проведенных матчей во главе клуба
Заря (Луганск) Младен Бартулович
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости