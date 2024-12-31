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Рух назвал лучшего игрока команды в первой половине сезона

Премьер-лига

По итогам голосования болельщиков

Рух назвал лучшего игрока команды в первой половине сезона

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Защитник "Руха" Алексей Сыч признан лучшим игроком команды первого полугодия сезона по опросу болельщиков.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 17 матчей за "Рух" во всех турнирах. В его активе 4 результативных передачи.

Также футболист был признан лучшим игроком "команды" в октябре и ноябре, а также дебютировал за сборную Украины в матче Лиги наций против сборной Албании (2:1).

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Рух (Львов) Алексей Сыч
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Источник:
Телеграм Руха
Опубликовал: Михаил Черныш
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