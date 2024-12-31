Рух назвал лучшего игрока команды в первой половине сезона

Защитник " Руха " Алексей Сыч признан лучшим игроком команды первого полугодия сезона по опросу болельщиков.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 17 матчей за "Рух" во всех турнирах. В его активе 4 результативных передачи.

Также футболист был признан лучшим игроком "команды" в октябре и ноябре, а также дебютировал за сборную Украины в матче Лиги наций против сборной Албании (2:1).