Премьер-лига
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Рух назвал лучшего игрока команды в первой половине сезона
По итогам голосования болельщиков
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Защитник "
23-летний футболист в текущем сезоне провел 17 матчей за "Рух" во всех турнирах. В его активе 4 результативных передачи.
Также футболист был признан лучшим игроком "команды" в октябре и ноябре, а также дебютировал за сборную Украины в матче Лиги наций против сборной Албании (2:1).
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