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"Я очень уважаю Карпаты", - Пономарев высказался о львовском дерби

Премьер-лига
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Команды осенью сыграли дважды

"Я очень уважаю Карпаты", - Пономарев высказался о львовском дерби

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о дерби с "Карпатами", которых в осенней части сезона было уже два матча.

"Игра в чемпионате (0:1) стала первым настоящим дерби для нашей молодежи. Ребята были в непростом психологическом состоянии и чувствовали это давление.

В кубковом поединке (1:0) команда чувствовала себя более раскрепощенной и уверенной в себе Игровое и территориальное преимущество были полностью на нашей стороне, и это подтвердили и статистические данные.

Я очень уважаю "Карпаты", это сильный оппонент. В их составе много игроков, которые опытнее футболистов "Руха", ведь они не один сезон выступали на уровне УПЛ. Поэтому я благодарен ребятам, что они не просто одержали победу, но и обыграли соперника в игровом плане. Это свидетельствует о высоком потенциале наших футболистов", - сказал Пономарев.

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Рух (Львов) Карпаты (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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