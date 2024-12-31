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"Я очень уважаю Карпаты", - Пономарев высказался о львовском дерби
Команды осенью сыграли дважды
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "
"Игра в чемпионате (0:1) стала первым настоящим дерби для нашей молодежи. Ребята были в непростом психологическом состоянии и чувствовали это давление.
В кубковом поединке (1:0) команда чувствовала себя более раскрепощенной и уверенной в себе Игровое и территориальное преимущество были полностью на нашей стороне, и это подтвердили и статистические данные.
Я очень уважаю "Карпаты", это сильный оппонент. В их составе много игроков, которые опытнее футболистов "Руха", ведь они не один сезон выступали на уровне УПЛ. Поэтому я благодарен ребятам, что они не просто одержали победу, но и обыграли соперника в игровом плане. Это свидетельствует о высоком потенциале наших футболистов", - сказал Пономарев.
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