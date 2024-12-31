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Официально: Рух и Карпаты объединятся в одну команду
Бомба!
fcrukh.com
"Рух" и "Карпаты" объединились в одну команду.
Об этом говорится на сайтах обеих клубов.
Основатели и руководители двух клубов решили объединить усилия для развития футбольного клуба "Карпаты".
В связи с таким решением футбольный клуб "Рух", начиная с сезона 2025/2026 годов, сосредоточится в дальнейшем на подготовке юных талантов на базе созданной Академии, а также начальной адаптации к взрослому футболу для дальнейшего их привлечения в команду "Карпаты".
"Львов – город больших футбольных традиций и амбиций. Здесь зародился украинский футбол, в нашем городе начинали свой спортивный путь многие известные игроки и тренеры, а многочисленные болельщики всегда стремятся видеть свою команду среди претендентов на самые высокие награды.
Сейчас львовское общество в высшем дивизионе Чемпионата Украины по футболу достойно представляют два клуба и команды - "Карпаты" и "Рух".
Но Львов стоит большего – Клуба, который будет стабильно бороться за лидерские позиции в украинском футболе и достойно представлять нашу страну в европейских клубных соревнованиях.
Такая цель в наше непростое время нуждается в нестандартных действиях и решениях. Именно поэтому основатели и руководители двух клубов решили объединить усилия для развития футбольного клуба "Карпаты".
Уверены, что синергия наших потенциалов, активов и наработок приведет к увеличению количества качественных футболистов европейского уровня, которые принесут настоящую славу львовскому футболу", - говорится в заявлении "Карпат".
Как сообщают СМИ, "Рух" доигрывает сезон в УПЛ-2024/25 без особых задач.
Некоторые из лидеров "Руха" могут усилить "Карпаты" уже во второй части первенства.
"Рух" полностью сосредоточится на подготовке молодых талантов своей академии.
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