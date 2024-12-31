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Официально: Рух и Карпаты объединятся в одну команду

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Официально: Рух и Карпаты объединятся в одну команду

fcrukh.com

Новина українською

"Рух" и "Карпаты" объединились в одну команду.

Об этом говорится на сайтах обеих клубов.

Основатели и руководители двух клубов решили объединить усилия для развития футбольного клуба "Карпаты".

В связи с таким решением футбольный клуб "Рух", начиная с сезона 2025/2026 годов, сосредоточится в дальнейшем на подготовке юных талантов на базе созданной Академии, а также начальной адаптации к взрослому футболу для дальнейшего их привлечения в команду "Карпаты".

"Львов – город больших футбольных традиций и амбиций. Здесь зародился украинский футбол, в нашем городе начинали свой спортивный путь многие известные игроки и тренеры, а многочисленные болельщики всегда стремятся видеть свою команду среди претендентов на самые высокие награды.

Сейчас львовское общество в высшем дивизионе Чемпионата Украины по футболу достойно представляют два клуба и команды - "Карпаты" и "Рух".

Но Львов стоит большего – Клуба, который будет стабильно бороться за лидерские позиции в украинском футболе и достойно представлять нашу страну в европейских клубных соревнованиях.

Такая цель в наше непростое время нуждается в нестандартных действиях и решениях. Именно поэтому основатели и руководители двух клубов решили объединить усилия для развития футбольного клуба "Карпаты".

Уверены, что синергия наших потенциалов, активов и наработок приведет к увеличению количества качественных футболистов европейского уровня, которые принесут настоящую славу львовскому футболу", - говорится в заявлении "Карпат".

Как сообщают СМИ, "Рух" доигрывает сезон в УПЛ-2024/25 без особых задач.

Некоторые из лидеров "Руха" могут усилить "Карпаты" уже во второй части первенства.

"Рух" полностью сосредоточится на подготовке молодых талантов своей академии.

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Рух (Львов) Карпаты (Львов)
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1 голосов
Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
31.12.2024 в 17:39
Але Львів вартий більшого – Клубу, який стабільно боротиметься за лідерські позиції в українському футболі та гідно представлятиме нашу країну у європейських клубних змаганнях - спойлер: ніяк це об'єднання двох посередніх команд не підніме її рівень. Просто по факту гріша злив через свої проблеми клуб і буде можливо копійку зі свого центру отримувати. Будемо чесними він у нього дійсно один з найкращих в Україні. Ну і можливо трішки ще підніметься рівень непоганої академії, яка буде випускати якісні кадри. Це МАКСИМУМ.
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Комментарии 6
Romerik (YNWA)
31.12.2024 в 17:39
Але Львів вартий більшого – Клубу, який стабільно боротиметься за лідерські позиції в українському футболі та гідно представлятиме нашу країну у європейських клубних змаганнях - спойлер: ніяк це об'єднання двох посередніх команд не підніме її рівень. Просто по факту гріша злив через свої проблеми клуб і буде можливо копійку зі свого центру отримувати. Будемо чесними він у нього дійсно один з найкращих в Україні. Ну і можливо трішки ще підніметься рівень непоганої академії, яка буде випускати якісні кадри. Це МАКСИМУМ.
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0
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Назар Кусий (Львів)
31.12.2024 в 17:37
Це в традиціях Карпат - обєднатися, знищити конкурента і потім самому здохнути. СКА, Львів, Рух. І по дрібницях завжди гадили. Але звільнилося місце для другого клубу. В місті є мінімум 10 команд з різних шкіл та академій. І один клуб залишається?
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Sandra777 (Львів)
31.12.2024 в 17:27
То якась пз#ош два сайта не працюють
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.12.2024 в 17:24
Це часом не фак?) Знову Карпати награлись в футбол.
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Термит (Київ)
31.12.2024 в 17:22
Комусь набридло інвестувати в футбол...
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жека-киев (биг виладж)
31.12.2024 в 17:20
Ше мінус 1 клуб А Бурбас ледве не влаштував туди Кобіна
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