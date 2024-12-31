Официально: Динамо попрощалось с полузащитником, который провел почти 10 лет в системе клуба

Футбольный клуб "Динамо Киев" сообщил на своем официальном сайте о расторжении контракта с 30-летним полузащитником основной команды Александром Андриевским. Футболист стал свободным агентом.

Александр Андриевский присоединился к "Динамо" в 2015 году. На его счету 123 матча за клуб, в которых ему удалось отличиться 5 голами и 11 результативными передачами. В составе "Динамо" Александр дважды становился чемпионом Украины, трижды выигрывал Кубок, а также дважды завоевывал Суперкубок Украины.

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В текущем сезоне Андриевский выходил на поле в составе киевлян в 13 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что "ЛНЗ" проявляет интерес к Александру Андриевскому.