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Официально: Динамо попрощалось с полузащитником, который провел почти 10 лет в системе клуба

Премьер-лига

Об этом говорится на сайте киевлян

Официально: Динамо попрощалось с полузащитником, который провел почти 10 лет в системе клуба

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Футбольный клуб "Динамо Киев" сообщил на своем официальном сайте о расторжении контракта с 30-летним полузащитником основной команды Александром Андриевским. Футболист стал свободным агентом.

Александр Андриевский присоединился к "Динамо" в 2015 году. На его счету 123 матча за клуб, в которых ему удалось отличиться 5 голами и 11 результативными передачами. В составе "Динамо" Александр дважды становился чемпионом Украины, трижды выигрывал Кубок, а также дважды завоевывал Суперкубок Украины.

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В текущем сезоне Андриевский выходил на поле в составе киевлян в 13 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что "ЛНЗ" проявляет интерес к Александру Андриевскому.

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Динамо (Киев) Александр Андриевский
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
31.12.2024 в 17:45
Гравець не поганий, але коли на те ж місце є пару молодших у яких ше весь контракт попереду....Добре шо відпустили, пока він ше комусь потрібен. То піде, і не потрібно платити. А з Шепелєвим так не вийде, буде допрацьовувати, і отримувати зп, бо кому він ше потрібен?
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Комментарии 3
жека-киев (биг виладж)
31.12.2024 в 17:45
Гравець не поганий, але коли на те ж місце є пару молодших у яких ше весь контракт попереду....Добре шо відпустили, пока він ше комусь потрібен. То піде, і не потрібно платити. А з Шепелєвим так не вийде, буде допрацьовувати, і отримувати зп, бо кому він ше потрібен?
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0
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fanatSD (донецк)
31.12.2024 в 17:45
пусть простокваша посмотрит как .....динамо относится к своим игрокам.или только на шахтёр тявкать способен.
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Romerik (YNWA)
31.12.2024 в 17:42
Ну шо? В полісся? Вони люблять підбирати непотріб за грандами. Хоча на рівні середняків упл, того ж лнз - ще нормально себе зможе проявити
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