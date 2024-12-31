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Известно, сколько Полесье заплатило за израильского новичка

Премьер-лига

Первый зимний новичок житомирской команды

Известно, сколько Полесье заплатило за израильского новичка

polissyafc.com

Новина українською

31 декабря "Полесье" официально объявило о подписании 25-летнего атакующего полузащитника Томера Йосефи.

Контракт с игроком подписан на 3 года.

По данным авторитетного издания Transfermarkt, украинский клуб заплатил за игрока "Хапоэлю" Беэр-Шева компенсацию в размере 250 тысяч евро.

Напомним, что Йосефи является воспитанником академии "Хапоэль" Беэр-Шева, за первую команду которого провел 137 официальных поединков, отличившись 11 голами и 8 ассистами.

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Полесье (Житомир)
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
31.12.2024 в 17:48
Пздц.Чувак, з серпня сидить на лавці, а в червні в нього контракт закінчується.Буткевича розводять як дитину.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
31.12.2024 в 17:48
Пздц.Чувак, з серпня сидить на лавці, а в червні в нього контракт закінчується.Буткевича розводять як дитину.
Ответить
0
0

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