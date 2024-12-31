Премьер-лига
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Известно, сколько Полесье заплатило за израильского новичка
Первый зимний новичок житомирской команды
polissyafc.com
31 декабря "Полесье"
Контракт с игроком подписан на 3 года.
По данным авторитетного издания Transfermarkt, украинский клуб заплатил за игрока "Хапоэлю" Беэр-Шева компенсацию в размере 250 тысяч евро.
Напомним, что Йосефи является воспитанником академии "Хапоэль" Беэр-Шева, за первую команду которого провел 137 официальных поединков, отличившись 11 голами и 8 ассистами.
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жека-киев (биг виладж)
31.12.2024 в 17:48
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