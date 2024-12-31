Известно, сколько Полесье заплатило за израильского новичка

31 декабря "Полесье" официально объявило о подписании 25-летнего атакующего полузащитника Томера Йосефи.

Контракт с игроком подписан на 3 года.

По данным авторитетного издания Transfermarkt, украинский клуб заплатил за игрока "Хапоэлю" Беэр-Шева компенсацию в размере 250 тысяч евро.

Напомним, что Йосефи является воспитанником академии "Хапоэль" Беэр-Шева, за первую команду которого провел 137 официальных поединков, отличившись 11 голами и 8 ассистами.