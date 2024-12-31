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Верес поздравил болельщиков с Новым годом. Видео и текст поздравления
Праздник приближается
instagram.com/veres.club
Ровенский "Верес" поздравил болельщиков с Новым годом.
На видео спортивный директор клуба Юрий Габовда поздравил болельщиков ровенского клуба и пожелал победы.
"Уважаемые болельщики! Наш коллектив поздравляет вас с Новым 2025 годом. Пусть этот год принесет нам победу. С Новым годом, с новым счастьем!", - поздравила команда.
Напомним, что в декабре "Верес" снял "исполняющий обязанности" со спортивного директора Юрия Габовды и Олега Шандрука.
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На зимнюю паузу в чемпионате "Верес" ушел на 9-м месте с 19-ю баллами.
К слову. Шандрук оценил 2024-й год для "Вереса".
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