Верес поздравил болельщиков с Новым годом. Видео и текст поздравления

Ровенский "Верес" поздравил болельщиков с Новым годом.

На видео спортивный директор клуба Юрий Габовда поздравил болельщиков ровенского клуба и пожелал победы.

"Уважаемые болельщики! Наш коллектив поздравляет вас с Новым 2025 годом. Пусть этот год принесет нам победу. С Новым годом, с новым счастьем!", - поздравила команда.

Напомним, что в декабре "Верес" снял "исполняющий обязанности" со спортивного директора Юрия Габовды и Олега Шандрука.

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На зимнюю паузу в чемпионате "Верес" ушел на 9-м месте с 19-ю баллами.

К слову. Шандрук оценил 2024-й год для "Вереса".