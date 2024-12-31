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УПЛ креативно поздравила всех с Новым годом. ВИДЕО
Подошли к вопросу небанально
upl.ua
И сделала это небанально, добавив креативное видео.
"Дорогие друзья! Уходящий год принес много вызовов, но он также стал годом нашей сплоченности, силы и веры в будущее.
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Спасибо всем, кто поддерживает украинский футбол в эти непростые времена. Спасибо ВСУ за надежную защиту!
Пусть 2025 год принесет мир, победные достижения на футбольных полях и в жизни! Желаем всем выдержки и веры в будущее! С Новым годом!" - говорится в поздравлении УПЛ.
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