УПЛ креативно поздравила всех с Новым годом. ВИДЕО

Украинская Премьер-Лига поздравила всех болельщиков с Новым годом.

И сделала это небанально, добавив креативное видео.

"Дорогие друзья! Уходящий год принес много вызовов, но он также стал годом нашей сплоченности, силы и веры в будущее.

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Спасибо всем, кто поддерживает украинский футбол в эти непростые времена. Спасибо ВСУ за надежную защиту!

Пусть 2025 год принесет мир, победные достижения на футбольных полях и в жизни! Желаем всем выдержки и веры в будущее! С Новым годом!" - говорится в поздравлении УПЛ.