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Легенда Динамо войдет в руководящий состав Полесья
Александр Хацкевич будет в Житомире?
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший игрок и тренер "Динамо" Александр Хацкевич войдет в руководящий состав "Полесья", сообщает "Динамомания".
В каком качестве специалист войдет в руководство житомирского клуба, станет известно позже.
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Речь может идти о должности спортивного директора или советника президента по спортивным вопросам.
Ранее была информация, что президент клуба Геннадий Буткевич
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