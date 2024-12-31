Легенда Динамо войдет в руководящий состав Полесья

Бывший игрок и тренер "Динамо" Александр Хацкевич войдет в руководящий состав "Полесья", сообщает "Динамомания".

В каком качестве специалист войдет в руководство житомирского клуба, станет известно позже.

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Речь может идти о должности спортивного директора или советника президента по спортивным вопросам.