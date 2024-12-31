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Легенда Динамо войдет в руководящий состав Полесья

Премьер-лига
Обновлено

Александр Хацкевич будет в Житомире?

Легенда Динамо войдет в руководящий состав Полесья

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок и тренер "Динамо" Александр Хацкевич войдет в руководящий состав "Полесья", сообщает "Динамомания".

В каком качестве специалист войдет в руководство житомирского клуба, станет известно позже.

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Речь может идти о должности спортивного директора или советника президента по спортивным вопросам.

Ранее была информация, что президент клуба Геннадий Буткевич рассматривает Хацкевича именно в качестве спортивного директора.

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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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