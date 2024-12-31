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Игроки Динамо поздравили болельщиков с Новым годом. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Видеопоздравление от киевлян

Игроки Динамо поздравили болельщиков с Новым годом. ВИДЕО

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Игроки "Динамо" поздравили болельщиков и всех украинцев с Новым, 2025 годом.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале киевского клуба.

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