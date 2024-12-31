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Игроки Динамо поздравили болельщиков с Новым годом. ВИДЕО
Видеопоздравление от киевлян
fcdynamo.com
Игроки "
Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале киевского клуба.
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