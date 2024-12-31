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"Карпаты" в дамках. И кажется, что Рух тоже", - журналист рассказал о слиянии двух клубов

Премьер-лига
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Главная новость последнего дня 2024 года

"Карпаты" в дамках. И кажется, что Рух тоже", - журналист рассказал о слиянии двух клубов

Фото пресслужби ФК "Рух"

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал о слиянии "Карпат" и "Рух" в один клуб.

"Я вот как сел, так и сижу до сих пор. И руки дрожат больше, чем когда Ван Леувен перешел в "Шахтер".

Если лучшие игроки и лидеры "Руха" точечно переходят в "Карпаты", это невероятное, даже не лазерное, а наноусиление для "львов".

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"Карпатам" нужен вингер – Илья Квасница. "Карпатам" нужен инсайд – Олег Федор. "Карпатам" нужен форвард, который не только пашет землю, но и забивает иногда мячи - Игорь Краснопир.

Это я молчу о Пастухе, о Дидыке, о Романе. Сыч – возможно другая история, как подсказывает мне моя интуиция, он ближе к "Динамо", но в целом "Карпаты" "в дамках". И кажется мне, что "Рух" тоже. Иначе этого всего не было бы", - заявил Спиваковский.

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Рух (Львов) Михаил Спиваковский Карпаты (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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