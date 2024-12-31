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Динамо объявило о старте голосования на звание лучшего игрока 2024 года

Премьер-лига
Обновлено

Голосовать может каждый

Динамо объявило о старте голосования на звание лучшего игрока 2024 года

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" объявило о старте голосование на звание лучшего игрока 2024 года.

Свой голос каждый из болельщиков можете оставить на официальном сайте клуба.

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Напомним, что по итогам 2022 года лучшим игроком "бело-синих" был признан полузащитник Виталий Буяльский, а в 2023-м свое признание получил нападающий Владислав Ванат.

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