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Некоторые игроки Руха не знали об объединении с Карпатами
Шокирующая новость
fcrukh.com
Как известно, львовские "Карпаты" и "Рух" с сезона 2025/26
Впрочем, до конца этой кампании команды будут выступать раздельно.
Как стало известно Sport.ua, не все футболисты "Руха" знали об объединении клубов и узнали об этом из социальных сетей команд.
Новая основная команда будет сформирована на базе "Карпат", а "Рух" с лета 2025 года будет отвечать за развитие академии клуба.
По итогам осенней части сезона в УПЛ "Карпаты" занимают 6-е место после 17 поединков с 24 очками, у "Руха" всего на одно очко меньше, они на 7-м месте с 23 очками.
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