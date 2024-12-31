Некоторые игроки Руха не знали об объединении с Карпатами

Как известно, львовские "Карпаты" и "Рух" с сезона 2025/26 объединяются в единый клуб .

Впрочем, до конца этой кампании команды будут выступать раздельно.

Как стало известно Sport.ua, не все футболисты "Руха" знали об объединении клубов и узнали об этом из социальных сетей команд.

Новая основная команда будет сформирована на базе "Карпат", а "Рух" с лета 2025 года будет отвечать за развитие академии клуба.

По итогам осенней части сезона в УПЛ "Карпаты" занимают 6-е место после 17 поединков с 24 очками, у "Руха" всего на одно очко меньше, они на 7-м месте с 23 очками.