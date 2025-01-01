Вацко назвал Шовковского лучшим тренером УПЛ, Шапаренко – лучшим футболистом

Журналист похвалил работу Александра Шовковского в "Динамо".

"Я посмотрел на цифры "Динамо" в УПЛ 2024 и понял, что не имею права не поставить на первое место среди тренеров УПЛ Александра Шовковского. Самое главное, что есть в работе главного тренера – это результат на табло. И результаты просто впечатляющие: 33 игры в УПЛ, 26 побед, 1 поражение, 84 очка".

“Отмотайте год назад. Где было "Динамо", когда Шовковский принял команду после Луческу? Мне очень нравится, как Шовковский трансформировал "Динамо". Где-то упростил игру, более вертикальным стал футбол".

Также Виктор Вацко считает Николая Шапаренко лучшим в чемпионате.

"Лучшим игроком УПЛ в календарном году я назову Шапаренко. Он в начале этого года как птица-феникс появился из пепла. Он выдал мощную весну, сделав 4+6 по системе "гол+пас" во втором круге прошлого сезона.

Он ворвался в национальную сборную Украины, выиграв конкуренцию за место в основе в центре полузащиты. Из двенадцати матчей сборной в этом году он в десяти выходил в основу. Летом и осенью Шапаренко вообще стал символом "Динамо".