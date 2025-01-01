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Вацко назвал Шовковского лучшим тренером УПЛ, Шапаренко – лучшим футболистом
Комментатору нравятся перемены в столичном гранде
Журналист похвалил работу Александра Шовковского в "Динамо".
"Я посмотрел на цифры "Динамо" в УПЛ 2024 и понял, что не имею права не поставить на первое место среди тренеров УПЛ Александра Шовковского. Самое главное, что есть в работе главного тренера – это результат на табло. И результаты просто впечатляющие: 33 игры в УПЛ, 26 побед, 1 поражение, 84 очка".
“Отмотайте год назад. Где было "Динамо", когда Шовковский принял команду после Луческу? Мне очень нравится, как Шовковский трансформировал "Динамо". Где-то упростил игру, более вертикальным стал футбол".
Также Виктор Вацко считает Николая Шапаренко лучшим в чемпионате.
"Лучшим игроком УПЛ в календарном году я назову Шапаренко. Он в начале этого года как птица-феникс появился из пепла. Он выдал мощную весну, сделав 4+6 по системе "гол+пас" во втором круге прошлого сезона.
Он ворвался в национальную сборную Украины, выиграв конкуренцию за место в основе в центре полузащиты. Из двенадцати матчей сборной в этом году он в десяти выходил в основу. Летом и осенью Шапаренко вообще стал символом "Динамо".
“В провальной кампании в ЛЕ Шапаренко был единственным светлым лучиком в составе "сине-белых". "Динамо" с Шапаренко на поле и без – две разные команды. Это игрок, который создает, ведет игру и диктует темп, обеспечивает скорость и динамику, охотно играет с мячом и не скрывается от него. Этот год стал годом подлинного возвращения Шапаренко в большой футбол после страшной травмы", – подчеркнул Вацко.
Уже через 3 недели киевляне сыграют первый официальный матч в 2025 году.
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