  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вацко назвал Шовковского лучшим тренером УПЛ, Шапаренко – лучшим футболистом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вацко назвал Шовковского лучшим тренером УПЛ, Шапаренко – лучшим футболистом

Премьер-лига
Обновлено

Комментатору нравятся перемены в столичном гранде

Вацко назвал Шовковского лучшим тренером УПЛ, Шапаренко – лучшим футболистом

Новина українською

Журналист похвалил работу Александра Шовковского в "Динамо".

"Я посмотрел на цифры "Динамо" в УПЛ 2024 и понял, что не имею права не поставить на первое место среди тренеров УПЛ Александра Шовковского. Самое главное, что есть в работе главного тренера – это результат на табло. И результаты просто впечатляющие: 33 игры в УПЛ, 26 побед, 1 поражение, 84 очка".

Читайте такжеВацко: Динамо нужно забирать Безерру за небольшие деньги? В Александрии не клоуны работают

“Отмотайте год назад. Где было "Динамо", когда Шовковский принял команду после Луческу? Мне очень нравится, как Шовковский трансформировал "Динамо". Где-то упростил игру, более вертикальным стал футбол".

Также Виктор Вацко считает Николая Шапаренко лучшим в чемпионате.

"Лучшим игроком УПЛ в календарном году я назову Шапаренко. Он в начале этого года как птица-феникс появился из пепла. Он выдал мощную весну, сделав 4+6 по системе "гол+пас" во втором круге прошлого сезона.

Он ворвался в национальную сборную Украины, выиграв конкуренцию за место в основе в центре полузащиты. Из двенадцати матчей сборной в этом году он в десяти выходил в основу. Летом и осенью Шапаренко вообще стал символом "Динамо".

Читайте такжеВацко: Шахтер допустил ошибку, не продав Матвиенко в Брайтон за 20 млн

“В провальной кампании в ЛЕ Шапаренко был единственным светлым лучиком в составе "сине-белых". "Динамо" с Шапаренко на поле и без – две разные команды. Это игрок, который создает, ведет игру и диктует темп, обеспечивает скорость и динамику, охотно играет с мячом и не скрывается от него. Этот год стал годом подлинного возвращения Шапаренко в большой футбол после страшной травмы", – подчеркнул Вацко.

Уже через 3 недели киевляне сыграют первый официальный матч в 2025 году.

По теме
yellow-arrow
Некоторые игроки Руха не знали об объединении с Карпатами
yellow-arrow
Динамо объявило о старте голосования на звание лучшего игрока 2024 года
yellow-arrow
"Карпаты" в дамках. И кажется, что Рух тоже", - журналист рассказал о слиянии двух клубов
Александр Шовковский Виктор Вацко Динамо (Киев) Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dalexx (Украина)
01.01.2025 в 04:22
Вацко точно йобнувся. Який нах Шапаренко, він мертвий та не боєць.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
dalexx (Украина)
01.01.2025 в 04:22
Вацко точно йобнувся. Який нах Шапаренко, він мертвий та не боєць.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости