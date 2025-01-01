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Фанаты Кривбасса выбрали лучшего игрока первой части сезона
Егор Твердохлеб получил признание болельщиков
Фото - Кривбас
Лучшим игроком "Кривбасса" в первой части сезона стал полузащитник Егор Твердохлеб, сообщает клубная пресс-служба.
24-летний футболист набрал большинство голосов от болельщиков - 51%. Второе место занял Иван Дибанго (11%), третье - Александр Драмбаев (10%). Далее расположились Хрвое Илич (7%), Александр Романчук (6%), Даниэль Соса и Денис Кузык - по 4%, Джихад Бизимана (3%), Максим Задерака и Артур Микитишин - по 2%.
Твердохлеб в первой половине сезона сыграл за "красно-белых" 17 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В общей сложности он провел на поле 953 минуты.
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