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В Динамо вернутся два футболиста из аренды
Оба начинали сезон в польском клубе
Фото: ФК Динамо Київ
Украинский полузащитники киевского "Динамо" Сергей Булеца и Антон Царенко, которые выступают на правах аренды за "Лехию" Гданьск, возвращаются в столичный клуб.
Об этом пишет Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".
По информации источника, они продолжат карьеру в других клубах УПЛ. Тренерский штаб сомневается, что на данном этапе игроки могут приносить пользу команде.
Оба хавбека выступали за польский клуб с лета 2024 года. Арендные соглашение по обоим игрокам были рассчитаны до конца текущего сезона.
Булеца провел 8 матчей, без результативных действий. Царенко принял участие в 15 поединках (1 гол, 1 ассист).
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