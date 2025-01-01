В Динамо вернутся два футболиста из аренды

Украинский полузащитники киевского "Динамо" Сергей Булеца и Антон Царенко, которые выступают на правах аренды за "Лехию" Гданьск, возвращаются в столичный клуб.

Об этом пишет Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

По информации источника, они продолжат карьеру в других клубах УПЛ. Тренерский штаб сомневается, что на данном этапе игроки могут приносить пользу команде.

Оба хавбека выступали за польский клуб с лета 2024 года. Арендные соглашение по обоим игрокам были рассчитаны до конца текущего сезона.

Булеца провел 8 матчей, без результативных действий. Царенко принял участие в 15 поединках (1 гол, 1 ассист).