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Шовковский: Спасибо болельщикам за слова поддержки и за конструктивную критику

Премьер-лига

Новогоднее поздравление наставника киевского "Динамо"

Шовковский: Спасибо болельщикам за слова поддержки и за конструктивную критику

ФК Динамо

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский поздравил украинцев с Новым, 2025-м годом.

"Друзья, Дорогие мои Украинки и Украинцы! Мы завершаем этот очень непростой год с большими надеждами на будущее и я от своей семьи желаю Вам мужества и силы, здоровья и выносливости, ума и выдержки! Это все нам обязательно понадобится для достижения наших амбициозных целей и для преодоления трудностей для получения побед, как в малых так и больших делах ...

Я благодарю наших Защитников и Защитниц - наших Ангелов-Героев, которые защищают нашу Украину и дарят нам возможности ... И мы просто вынуждены делать все от нас зависящее, чтобы лучше выполнять свою работу и помогать нашим воинам отстаивать нашу с Вами Независимость ...

Я благодарю свою жену за любовь и теплоту, за поддержку и терпение, за веру и вдохновение - без тебя я не смог бы достичь ничего из того, что было запланировано... Спасибо маме за ее молитвы... Спасибо детям за целеустремленность и настойчивость в их росте. Их успехи делают меня еще более счастливым... Спасибо друзьям, за то что рядом...

Спасибо руководству "Динамо" Киев за доверие и поддержку... Спасибо своим партнерам-тренерам, все что мы добыли в этом году мы сделали это только благодаря поддержке друг друга и настойчивости в достижении нашей цели... Спасибо каждому игроку в отдельности и команде в целом! Мы побеждали вместе и вместе проходили неудачи...

И я прекрасно понимаю, что мы могли пройти этот год лучше и вижу возможности для совершенствования как каждого в отдельности, так и команды в целом... Спасибо болельщикам за слова поддержки и за конструктивную критику... Мы делаем и будем делать все, чтобы дарить Вам только положительные эмоции как на футбольных полях, так и вне их... Поэтому мы будем стоять лицом к будущему с желанием становиться лучше самих себя ... И хочется пожелать нам всем встречать 2026 год уже с планами и действиями восстановления нашей Украины после Победы в этой войне ...

Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Вместе к Победе! С Новым 2025 Годом", - написал Шовковский в своем Facebook.

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Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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