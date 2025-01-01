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"Он восстановился после травмы и это надо учитывать". Пономарев высказался об одном из защитников Руха
Останется ли в стане "желто-черных"
Фото: fcrukh.com
Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев поделился мыслями относительно защитника Богдана Слюбика, который
"Богдан Слюбик, к сожалению, получил повреждение на летних сборах и пропустил начало нового сезона. Затем он восстановился после травмы и это надо учитывать - он наберет оптимальную форму и еще улучшит свою игру. Процесс роста молодых футболистов не может быть безболезненным и чтобы все было исключительно так, как этого хотят игрок и тренеры. Мы это понимаем и учитываем возраст и опыт наших футболистов. Убежден, что многие из них будут выступать на качественном уровне в УПЛ и выполнять серьезные задачи и принесут пользу не только "Руху", но и сборной Украины", - сказал Пономарев.
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