"Он восстановился после травмы и это надо учитывать". Пономарев высказался об одном из защитников Руха

Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев поделился мыслями относительно защитника Богдана Слюбика, который вскоре отправится на сборы с киевским "Динамо".

"Богдан Слюбик, к сожалению, получил повреждение на летних сборах и пропустил начало нового сезона. Затем он восстановился после травмы и это надо учитывать - он наберет оптимальную форму и еще улучшит свою игру. Процесс роста молодых футболистов не может быть безболезненным и чтобы все было исключительно так, как этого хотят игрок и тренеры. Мы это понимаем и учитываем возраст и опыт наших футболистов. Убежден, что многие из них будут выступать на качественном уровне в УПЛ и выполнять серьезные задачи и принесут пользу не только "Руху", но и сборной Украины", - сказал Пономарев.